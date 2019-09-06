Кокорин и Мамаев смогут вернуться в большой футбол через месяц

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, с учетом их спортивного опыта, потребуется не больше месяца предсезонной подготовки, чтобы вернуть игровые кондиции, считает бывший тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев.

"Вполне логичное решение суда (об условно-досрочном освобождении - ИФ), они на себе полностью испытали систему уголовного наказания. Для них это большая мотивация вернуться в большой футбол", - заявил Газзаев в пятницу "Интерфаксу". Экс-тренер также выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой спорт, "тем более что у них есть кому и что доказывать".

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Мамаева, а также братьев Александра и Кирилла Кокориных, подтвердила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Белгородской области Ирина Сазонова. "Решение вступит в силу через 10 дней, если не будет обжаловано", - сказала Сазонова.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника "Краснодара" Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, нападающий "Зенита" Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии. Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.

В уголовном деле шла речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным, - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.