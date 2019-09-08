Бьянка Андрееску победила Серену Уильямс и впервые выиграла US Open

Серена Уильямс Фото: Reuters

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала победительницей турнира серии Большого шлема US Open.

В финале Открытого чемпионата США 15-й ракетка мира победила американку Серену Уильямс, занимающую в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) восьмое место. Результат встречи – 6:3, 7:5 в пользу Андрееску.

Таким образом, Андрееску впервые выиграла турнир Большого шлема. Ранее наивысшим для нее достижением был выход во второй круг Australian Open и Roland Garros (оба – в 2019 году).

Что касается Уильямс, она – 23-кратная победительница турниров Большого шлема в женском одиночном разряде, дважды ей покорился US Open.

В воскресенье пройдет мужской финал турнира, в решающем матче встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Призовой фонд US Open в 2019 году составляет $57 млн 238,700 тыс.