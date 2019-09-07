Надаль стал соперником Медведева по финалу US Open

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал вторым финалистом проходящего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open в мужском одиночном разряде.

В полуфинале Открытого чемпионата США вторая ракетка мира одолел номера 25 в рейтинге ATP итальянца Маттео Берреттини – 7:6 (8:6), 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут.

В финале Надаль сыграет с пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым – дебютантом финалов на турнирах Большого шлема. Испанец 18 раз выигрывал соревнования Большого шлема, в том числе US Open – трижды (2010, 2013, 2017 годы).

Ранее Надаль и Медведев в официальных матчах встречались друг против друга один раз – в финале турнира серии Masters 1000 в Канаде 11 августа этого года. Победу со счетом 6:3, 6:0 одержал Надаль.

Финал мужского одиночного разряда US Open пройдет в воскресенье. Сутками ранее пройдет женский финал Серена Уильямс (США) - Бьянка Андрееску (Канада).

Призовой фонд US Open в 2019 году составляет $57 млн 238,700 тыс.