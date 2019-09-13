"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" в РПЛ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) нанес поражение "Арсеналу" (Тула) в матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Матч закончился со счетом 3:1. В составе петербургского клуба на пятой минуте гол забил Артем Дзюба, на 66-й минуте пенальти реализовал Себастьян Дриусси, на 88-й минуте отличился Олег Шатов. За "Арсенал" на 56-й минуте прямым ударом со штрафного гол забил Кантемир Берхамов.

На 22-й минуте нападающий "Зенита" Сердар Азмун не реализовал пенальти.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 20 очками. У "Арсенала" 13 очков, клуб находится на седьмом месте.