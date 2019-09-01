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"Зенит" победил "Спартак" в РПЛ

"Зенит" победил "Спартак" в РПЛ
Юрий Жирков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Спартак" в выездном матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, прошедший в Москве в воскресенье, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. На 41-й минуте ворота "Спартака" поразил Юрий Жирков. Войдя в штрафную с мячом, он пробил в дальний верхний угол ворот. Для вратаря "Спартака" Александра Максименко удар оказался недосягаемым.

На матче была задействована система видеопомощи арбитрам (VAR). Благодаря этой системе, главный судья Виталий Мешков в первом тайме отменил гол спартаковца Зелимхана Бакаева. До того, как он пробил по воротам, мяч попал ему в руку. После взятия ворот Бакаев побежал к главному тренеру "Спартака" Олегу Кононова разделить с ним радость по случаю гола, к торжеству присоединились и другие партнеры по команде. Но вскоре рефери получил сигнал о возможном нарушении правил.

За перипетиями этого матча вы могли следить по текстовой трансляции.

"Зенит" набрал 17 очков и вместе с "Краснодаром" и "Ростовом" лидирует в чемпионате. "Спартак" занимает шестое место с 14 баллами.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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