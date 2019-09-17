Неймару смягчили наказание за оскорбление судьи

Футболист Неймар Фото: Reuters

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне смягчил наказание для нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара, дисквалифицированного на несколько матчей Лиги чемпионов за оскорбление арбитра.

Как сообщает пресс-служба суда, дисквалификация теперь составляет два, а не три матча в рамках ЛЧ.

6 марта "Пари Сен-Жермен" на своем поле уступил английскому "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. По ходу игры Неймар оскорбил арбитра, за что вскоре был дисквалифицирован на три игры в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Исходя из решения CAS, Неймар не сыграет в первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 против испанского "Реала" (18 сентября) и турецкого "Галатасарая" (1 октября). Но сможет выйти на поле на матч против бельгийского "Брюгге" (22 октября) и заодно протестировать новый официальный мяч для группового этапа Лиги чемпионов.