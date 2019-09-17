Adidas представил официальный мяч для группового этапа Лиги чемпионов

Им поиграют, в частности, футболисты "Зенита" и "Локомотива"

Новый мяч adidas для группового этапа Лиги чемпионов Фото: Официальный сайт УЕФА

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Компания Adidas представила новый официальный мяч для матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Продолжая успех прошлого сезона, яркий дизайн включает в себя панели противоположных цветов с обновленной графикой, черпающей вдохновение из страсти игроков и болельщиков со всего мира", - говорится в сообщении.

В тексте подчеркивается, что "панели противоположных цветов означают, что основание мяча теперь представляет собой смелый разноцветный дизайн, включающий как традиционные цвета Лиги чемпионов, так и цвета, которые можно увидеть на стадионах по всему миру".

"Смесь синего, флуоресцентного оранжевого и желтого формирует цветовую палитру нового мяча. Знаменитые звезды на мяче стали больше и приобрели сплошные жирные черные контуры", - говорится в сообщении.

"У нового мяча бесшовная термически скрепленная текстура. Это поможет игрокам повысить точность, обеспечивая лучшее касание при приеме мяча. Мяч имеет низкое водопоглощение и текстурированную поверхность, что помогает оптимизировать эффективность", - отмечается в релизе.

Мяч будет использоваться только на групповом этапе. В начале 2020 года компания выпустит новый официальный мяч для плей-офф.

На групповом этапе Россию представят два клуба – петербургский "Зенит" и московский "Локомотив".

Финал Лиги чемпионов-2019/20 пройдет в Стамбуле 30 мая.