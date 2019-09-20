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Сборная России по регби уступила Японии в матче открытия Кубка мира

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по регби потерпела поражение от национальной команды Японии в стартовом матче розыгрыша Кубка мира в Токио.

Встреча закончилась со счетом 30:10 (12:7) в пользу японских регбистов

СпортОбъявлен состав сборной России по регби на Кубок мираЧитать подробнее

На трибунах арены Tokyo Stadium присутствовало 50 тысяч зрителей, россиян поддерживали около сотни болельщиков.

Следующий матч сборная России проведет 24 сентября против сборной Самоа. Игра пройдет в Саитаме.

Россия принимает участие в Кубке мира второй раз в истории, впервые россияне сыграли на главном турнире четырехлетия в мире регби в 2011 году в Новой Зеландии. Тогда она заняла последнее, пятое место в своей группе. Но в четырех матчах группового этапа сборная России совершила восемь попыток, что стало лучшим результатом для команды-новичка за всю историю турнира.

В отборочном турнире Кубка мира 2019 года россияне заняли третье место, уступив Румынии и Испании. Впоследствии румынская и испанская сборные были дисквалифицированы за то, что в их составах выступали натурализованные игроки, которые получили гражданство нелегально.

Кроме Японии, которая занимает 10-е место мирового рейтинга, соперниками россиян по группе A будут команды Самоа (16-е место), лидер рейтинга сборная Ирландии, а также Шотландия (7-е место). Сборная России в мировом рейтинге располагается на 20-й строчке.

За трофей борются 20 лучших команд мира, победитель станет известен 2 ноября. Действующим победителем турнира является команда Новой Зеландии.

регби

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