Поиск

Объявлен состав сборной России по регби на Кубок мира

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Федерация регби России (ФРР) объявила состав сборной России по регби на Кубок мира в Японии.

Согласно сообщению на сайте ФРР, главный тренер сборной России по регби Лин Джонс включил в окончательный состав 31 игрока.

В финальную заявку на турнир вошли: Василий Артемьев, Азамат Битиев, Игорь Галиновский, Андрей Гарбузов, Кирилл Голосницкий, Кирилл Готовцев, Виктор Гресев, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев, Богдан Федотко (все - "Красный Яр", Красноярск), Герман Давыдов, Виталий Живатов, Евгений Матвеев, Дмитрий Перов, Андрей Поливалов, Владимир Подрезов, Владислав Созонов (все - "ВВА-Подмосковье", Монино), Евгений Елгин, Дмитрий Герасимов, Рамиль Гайсин, Станислав Сельский, Денис Симпликевич (все - "Енисей-СТМ", Красноярск), Никита Вавилин, Сергей Чернышев (оба - "Слава", Москва), Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко, Роман Ходин (все - "Кубань", Краснодар), Андрей Остриков ("Гренобль", Франция), Валерий Морозов ("Сейл Шаркс", Англия), Сергей Янюшкин ("Локомотив-Пенза", Пенза), Антон Сычев ("Металлург", Новокузнецк).

Сборная России сыграет в группе А вместе со сборными Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. Кубок мира откроется в Токио 20 сентября матчем Японии и России.

Российская сборная во второй раз примет участие в Кубке мира. Дебют состоялся в 2011 году в Новой Зеландии.

Федерация регби России

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" приобрел чешского полузащитника Крала за 12 млн евро

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 сентября

Поветкин победил Хьюи Фьюри в бою за титул WBA International

Поветкин победил Хьюи Фьюри в бою за титул WBA International
Российская премьер-лига-2019/20

"Локомотив" проиграл "Ростову" в матче восьмого тура РПЛ

Российские баскетболисты начали с победы над сборной Нигерии на ЧМ-2019

Российские баскетболисты начали с победы над сборной Нигерии на ЧМ-2019

СМИ сообщили о выборе Петербурга местом проведения финала ЛЧ-2020/21

Назван лучший игрок Лиги Европы-2018/19

Определились соперники ЦСКА и "Краснодара" по групповому этапу Лиги Европы

Определились соперники ЦСКА и "Краснодара" по групповому этапу Лиги Европы

Павлюченкова проиграла во втором круге US Open

Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');