Объявлен состав сборной России по регби на Кубок мира

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Федерация регби России (ФРР) объявила состав сборной России по регби на Кубок мира в Японии.

Согласно сообщению на сайте ФРР, главный тренер сборной России по регби Лин Джонс включил в окончательный состав 31 игрока.

В финальную заявку на турнир вошли: Василий Артемьев, Азамат Битиев, Игорь Галиновский, Андрей Гарбузов, Кирилл Голосницкий, Кирилл Готовцев, Виктор Гресев, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев, Богдан Федотко (все - "Красный Яр", Красноярск), Герман Давыдов, Виталий Живатов, Евгений Матвеев, Дмитрий Перов, Андрей Поливалов, Владимир Подрезов, Владислав Созонов (все - "ВВА-Подмосковье", Монино), Евгений Елгин, Дмитрий Герасимов, Рамиль Гайсин, Станислав Сельский, Денис Симпликевич (все - "Енисей-СТМ", Красноярск), Никита Вавилин, Сергей Чернышев (оба - "Слава", Москва), Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко, Роман Ходин (все - "Кубань", Краснодар), Андрей Остриков ("Гренобль", Франция), Валерий Морозов ("Сейл Шаркс", Англия), Сергей Янюшкин ("Локомотив-Пенза", Пенза), Антон Сычев ("Металлург", Новокузнецк).

Сборная России сыграет в группе А вместе со сборными Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. Кубок мира откроется в Токио 20 сентября матчем Японии и России.

Российская сборная во второй раз примет участие в Кубке мира. Дебют состоялся в 2011 году в Новой Зеландии.