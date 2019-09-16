Первые болиды команд "Формулы-1" доставят в Сочи на Гран-при России 23 сентября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Первые болиды команд "Формулы-1" прибудут в Сочи на Гран-при России 23 сентября - на следующий день после проведения Гран-при Сингапура. Об этом сообщает пресс-служба АНО "РОСГОНКИ".

Между тем, первые контейнеры с оборудованием команд уже доставлены.

"Ранее они находились в Морском порту Новороссийска, где проходили таможенное оформление. Также на трек прибыл груз с топливом для гоночных машин", - говорится в сообщении.

"Уже сегодня, 16 сентября, в Международный аэропорт Сочи прибудет первый грузовой рейс авиакомпании CargoLogicAir (CLA), на котором доставят очередное оборудование для проведения Гран-при России 2019. Рейс по маршруту "Мидландс-Сочи" ожидается в сочинском аэропорту в 22:30 по московскому времени. На борту воздушного судна Boeing 747-400 перевезут груз общим весом около 70 тонн", - отмечается в сообщении.

"В следующие дни, c 17 по 25 сентября, Международный аэропорт Сочи примет еще 8 грузовых рейсов авиакомпаний CargoLogicAir, AirBridgeCargo, Atlas Air и Qatar Airways самолетами Boeing 747-400, Boeing 747-8F и Boeing 744", - говорится в тексте сообщения.

Гран-при России пройдет с 26 по 29 сентября.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.