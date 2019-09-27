Ферстаппен выиграл вторую свободную практику в рамках Гран-при России

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Голландец Макс Ферстаппен, выступающий за команду Red Bull, показал лучшее время на вторых тренировочных заездах в рамках Гран-при России, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второй результат показал пилот Ferrari Шарль Леклер из Монако, третий - финн Валттери Боттас (Mercedes).

Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета Toro Rosso, показал 12-е время.

Ранее на первых тренировочных заездах лучшим стал Леклер, а Квят был 19-м.

Третьи свободные заезды пройдут в субботу, на этот же день запланировала квалификация. Основная гонка пройдет в воскресенье.

В настоящее время в чемпионате лидирует британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), на счету которого 296 очков. Квят - на 10-м месте, 33 балла.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.