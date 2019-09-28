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Российский гонщик Шварцман стал чемпионом "Формулы-3"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пилот SMP Racing Роберт Шварцман досрочно обеспечил себе чемпионство в классе автогонок "Формула-3".

На российском этапе в Сочи в субботу он финишировал вторым (стартовал с поул-позишн) и стал недосягаемым до преследователей в личном зачете. На его счету 202 очка.

"Я финишировал на второй позиции, завоевал чемпионский титул и теперь могу немного расслабиться. Я очень горд моими болельщиками, которые поддерживали меня, и хочу поблагодарить их за это. Это особое ощущение, когда тебя приветствуют "домашние" трибуны – очень приятно, что так много людей пришло посмотреть нашу гонку", - приводит слова 20-летнего Шварцмана пресс-служба SMP Racing.


Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг гордится триумфом Шварцмана в "Формуле-3".

"Нам очень приятно, что участник программы SMP Racing добился таких выдающихся успехов. Особенно ценно, что одержал он ее на российской трассе перед домашними трибунами "Сочи Автодрома", - сказал Ротенберг.

"Роберт с самого начала сезона дал понять, что главная его цель – чемпионский титул. С первого этапа он лидировал и регулярно поднимался на подиум, одержав три победы. Мы считаем, что Шварцман готов перейти на следующую ступень своей карьеры – в "Формулу-2" и уверены, что наш пилот справится с новым вызовом и будет достойно представлять Россию и в дальнейшем", - отметил он.

автоспорт Формула-3

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