Российский пилот Шварцман выиграл квалификацию этапа "Формулы-3" в Сочи

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман стал лучшим в квалификационных заездах в рамках восьмого этапа чемпионата по автогонкам класса "Формула 3" в Сочи.

Это означает, что субботнюю гонку (пройдет на "Сочи Автодроме" и стартует в 10:00 мск) он стартует с поул-позишн.

"Завтра обещают дождь, посмотрим, что получится. Моя задача – хорошо стартовать, постараться оторваться и выиграть или набрать нужные для чемпионата очки", - приводит слова Шварцмана пресс-служба SMP Racing.

В настоящее время Шварцман лидирует в общем зачете пилотов. За поул-позицию он получил четыре очка, благодаря чему увеличил отрыв от единственного оставшегося конкурента индийца Джехана Дарувалы до 37 очков.