Поиск

Российский пилот Шварцман выиграл квалификацию этапа "Формулы-3" в Сочи

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман стал лучшим в квалификационных заездах в рамках восьмого этапа чемпионата по автогонкам класса "Формула 3" в Сочи.

Это означает, что субботнюю гонку (пройдет на "Сочи Автодроме" и стартует в 10:00 мск) он стартует с поул-позишн.

"Завтра обещают дождь, посмотрим, что получится. Моя задача – хорошо стартовать, постараться оторваться и выиграть или набрать нужные для чемпионата очки", - приводит слова Шварцмана пресс-служба SMP Racing.

В настоящее время Шварцман лидирует в общем зачете пилотов. За поул-позицию он получил четыре очка, благодаря чему увеличил отрыв от единственного оставшегося конкурента индийца Джехана Дарувалы до 37 очков.

автоспорт Формула-3

Новости по теме

Новости

Российские штангисты завоевали одну медаль на ЧМ в Таиланде

Перенос Гран-при России "Формулы-1" из Сочи в Петербург не обсуждался

Допинг в российском спорте

Глава РУСАДА заявил о давлении на него после неверной интерпретации его слов в L’Equipe

Глава РУСАДА заявил о давлении на него после неверной интерпретации его слов в L’Equipe

"Локомотив" вылетел из Кубка России по футболу

"Нижний Новгород" выбил "Краснодар" из Кубка России по футболу

"Зенит" вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге

Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге
Допинг в российском спорте

Колосков назвал неимоверной глупостью слухи об угрозах недопуска сборной РФ к ЧМ-2022

Уволен главный тренер ХК "Локомотив" Мактавиш

Теннисист Медведев стал послом бренда Тинькофф

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');