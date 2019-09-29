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Кононов покинул пост главного тренера "Спартака"

Кононов покинул пост главного тренера "Спартака"
Олег Кононов во время матча с "Оренбургом"
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера московского футбольного клуба "Спартак", сообщила пресс-служба клуба в воскресенье.

"Руководство ФК "Спартак-Москва" приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против "Оренбурга" подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФК.

Отмечается, что к матчу с "Краснодаром" "Спартак" будет готовить назначенный врио главного тренера Сергей Кузнецов.

Кононов ушел из клуба на фоне четвертого подряд поражения в рамках РПЛ (в воскресенье команда уступила дома "Оренбургу" со счетом 1:2), а всего в 11 турах чемпионата команда проиграла пять раз, дважды сыграла вничью и одержала четыре победы. В настоящий момент "Спартак" идет на девятом месте в турнирной таблице с 14 очками, отставая от лидирующего ЦСКА на 11 очков.

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. До него главным тренером команды работал итальянец Массимо Каррера и – в качестве исполняющего обязанности наставника – испанец Рауль Рианчо.

футбол ФК Спартак

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