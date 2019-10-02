"Зенит" пропустил семь голов от "Бенфики" в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" в среду пропустили семь мячей от португальской "Бенфики" во втором туре Юношеской лиги УЕФА.

Результат игры в Санкт-Петербурге - 7:1 в пользу португальской команды.

В составе "Зенита" на 75-й минуте голом с пенальти отметился полузащитник Вадим Симутенков. В составе "Бенфики" дубль на счету нападающего Тьягу Говейя (15-я и 52-я минуты). По голу забили Умару Эмбалу (2), Тьягу Данташ (20), Роналду Камара (48), Гонсалу Рамуш (56) и Жаир Тавареш (81).

Юноши "Зенита" занимают последнее место в своей группе после двух туров, не имея в своем активе ни одного очка.

Следующий матч "Зенит" проведет с "Лейпцигом", "Бенфика" - с "Лионом".

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

Во вторник в 22:00 мск стартует матч основных команд "Зенита" и "Бенфики".