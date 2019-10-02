Поиск

"Зенит" пропустил семь голов от "Бенфики" в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" в среду пропустили семь мячей от португальской "Бенфики" во втором туре Юношеской лиги УЕФА.

Результат игры в Санкт-Петербурге - 7:1 в пользу португальской команды.

В составе "Зенита" на 75-й минуте голом с пенальти отметился полузащитник Вадим Симутенков. В составе "Бенфики" дубль на счету нападающего Тьягу Говейя (15-я и 52-я минуты). По голу забили Умару Эмбалу (2), Тьягу Данташ (20), Роналду Камара (48), Гонсалу Рамуш (56) и Жаир Тавареш (81).

Юноши "Зенита" занимают последнее место в своей группе после двух туров, не имея в своем активе ни одного очка.

Следующий матч "Зенит" проведет с "Лейпцигом", "Бенфика" - с "Лионом".

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

Во вторник в 22:00 мск стартует матч основных команд "Зенита" и "Бенфики".

футбол Юношеская лига УЕФА

Новости по теме

Новости

Футболисты "Локомотива" уступили "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

Футболисты "Локомотива" уступили "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

ЦСКА забросил девять шайб "Спартаку" в матче КХЛ

ЦСКА забросил девять шайб "Спартаку" в матче КХЛ
Допинг в российском спорте

Гендиректор РУСАДА назвал реальной угрозу отстранения РФ от ближайших Олимпиад

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд отказал в УДО приятелю Кокорина и Мамаева

Российская премьер-лига-2019/20

Игорь Шалимов возглавил "Ахмат"

Российская премьер-лига-2019/20

Рахимов ушел в отставку с поста главного тренера "Ахмата"

Россиянка Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Назван состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Кипром

Россиянка Сидорова выиграла золото ЧМ в прыжках с шестом

Россиянка Сидорова выиграла золото ЧМ в прыжках с шестом

Кононов покинул пост главного тренера "Спартака"

Кононов покинул пост главного тренера "Спартака"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');