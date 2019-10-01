"Локомотив" проиграл "Атлетико" в матче Юношеской лиги УЕФА

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" уступил мадридскому "Атлетико" во втором туре Юношеской лиги УЕФА.

Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу "Атлетико".

В составе "Атлетико" на 46-й минуте отличился Седрик Вильфрид, на 68-й - Родриго Рикельме. "Локомотив" ответил голами Герман Основа на 89-й минуте и Никиты Хлынова на 90-й. И все же "Атлетико" вырвал победу: на второй компенсированной ко второму тайму минуте гол провел Родриго Рикельме.

Следующий матч "Локомотив" проведет с "Ювентусом", "Атлетико" - с "Байером".

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

Во вторник в 22:00 мск стартует матч основных команд "Локомотива" и "Атлетико".