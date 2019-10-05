СКА уступил "Трактору" в матче КХЛ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА в субботу уступил челябинскому "Трактору" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи в Санкт-Петербурге - 1:2 (1:2, 0:0, 0:0). СКА потерпел второе поражение подряд.

Счет открыл нападающий хозяев Максим Карпов на восьмой минуте встречи. Челябинцы ответили шайбами в исполнении Томаша Гика на девятой минуте и Эндрю Кэлофа на 12-й.

СКА остался на втором месте в Западной конференции с 19 баллами. "Трактор" занимает седьмое место на Востоке, набрав 15 очков.

В Подольске местный "Витязь" уступил по буллитам московскому "Спартаку" - 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1). В составе "Спартака" на 23-й минуте отличился Вячеслав Лыщенко, у "Витязя" на 59-й минуте встречи шайбу провел Егор Воронков.

"Спартак" прервал рекордную беспроигрышную серию подмосковной команды, которая насчитывала десять матчей. Московская команда набрала 15 очков и занимает седьмое место в Западной конференции. "Витязь", потерпев второе поражение в регулярном чемпионате, занимает третье место на Западе, набрав 23 балла.