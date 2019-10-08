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И.о. главного тренера московского "Динамо" стал возглавляющий дубль Кирилл Новиков

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Тренер дублирующего состава московского "Динамо" Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера основной команды, сообщает пресс-служба "бело-голубых".

"На данный момент возглавляемый им дубль "бело-голубых", к работе с которым он приступил в мае, лидирует в молодежном первенстве. Кирилл Александрович является воспитанником клубной академии и сыном Александра Васильевича Новикова - рекордсмена клуба по числу проведенных матчей. С 8 октября Кирилл Новиков будет совмещать тренерские должности", - говорится в сообщении.

"Мы благодарны Кириллу Александровичу за то, что он согласился в очень непростой для клуба момент взять на себя управление главной командой. Причем сделал это без каких-либо условий и требований. Окажем ему полное доверие и помощь в работе. Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы", - заявил гендиректор клуба Юрий Белкин.

Новиков, в свою очередь, подчеркнул, что видит свою задачу в том, чтобы добросовестно и полноценно сделать свою работу, попытаться переломить ситуацию с затянувшейся серией неудачных матчей.

"Считаю, что в составе есть качественные исполнители во всех линиях, с которыми можно добиваться успехов как в отдельных матчах, так и на длинной дистанции. С "молодёжкой" у нас тоже не сразу появились победы, и я знаю, с какими сложностями сопряжено строительство команды обновленным составом. Нагрузка сейчас вырастет многократно, но я этому только рад, ведь есть возможность попробовать свои силы на уровне премьер-лиги. Первоочередная задача - наладить взаимопонимание с футболистами, стать единым целым, оставить в прошлом негатив от поражений. Ну и постараться вернуть всем радость от динамовских побед", - заявил тренер.

5 октября пост главного тренера "Динамо" стал вакантным после ухода Дмитрия Хохлова.

футбол ФК Динамо Кирилл Новиков

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