"Спартак" объявил о назначении Доменико Тедеско главным тренером

Тренер Доменико Тедеско Фото: Imago/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" официально объявил о назначении немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера.

В свою очередь "Спорт-Экспресс" сообщает что 34-летний наставник подписал контракт на 2 года и 9 месяцев. По информации издания, он заработает 2 миллиона евро за один сезон. В случае успешного выступления и определенных достижений, специалист получит бонусы.

"Спартак" не будет играть как "Шальке", мы будем проповедовать другой стиль. При разговоре с руководством было сказано о том, что надо стабилизировать игру, мы не думаем о местах", - сказал Тедеско на пресс-конференции.

Тедеско родился в Италии, в детстве переехал с родителями в Германию. Он никогда не был профессиональным футболистом, выступал на любительском уровне в 9-м немецком дивизионе. Учился на торговца в оптовой и внешней торговле, имеет степень бакалавра в области промышленного инжиниринга и степень магистра в области управления инновациями.

Карьеру тренера начал в 2013 году, возглавив юношеский состав "Штутгарта", затем работал в "Хоффенхайме". В марте 2017 года стал главным тренером клуба Второй Бундеслиги "Эрцгебирге". В июне того же года Тедеско возглавил "Шальке 04", вместе с которым в сезоне-2017/18 выиграл серебряные медали чемпионата Германии, уступив лишь "Баварии".

Должность главного тренера в "Спартаке" оказалась вакантной после того, как 29 сентября Олег Кононов подал в отставку с этого поста на фоне четвертого подряд поражения в рамках РПЛ. Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. До него главным тренером команды работал итальянец Массимо Каррера и – в качестве исполняющего обязанности наставника – испанец Рауль Рианчо.