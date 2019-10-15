Российские футболисты разгромили эстонцев в отборочном турнире молодежного ЧЕ-2021

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России по футболу (U-21) во вторник в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2021 обыграла Эстонию.

Поединок в эстонском городе Пярну завершился со счетом 5:0. Голы забили Федор Чалов (26-я минута, пенальти), Максим Глушенков (35), Данил Глебов (65), Данил Круговой (69) и Никита Калугин (75).

Россия закрепилась на втором месте в группе 5, набрав восемь баллов. На ее счету две победы и две ничьи. Лидирует Польша, у которой после четырех игр 10 очков.

15 ноября российская "молодежка" сыграет со сверстниками из Латвии.