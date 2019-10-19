"Зенит" разгромил "Ростов" благодаря хет-трику Дзюбы

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" разгромил ФК "Ростов" в матче 13 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча закончилась со счётом 6:1.

В составе "Зенита" хет-триком отметился Артём Дзюба на 14-й, 20-й и 80-й минутах матча, еще по голу на счету Сердара Азмуна на 44-й минуте, Вячеслава Караваева на 61-й минуте, и Вилмара Барриоса на 92-й минуте матча. "Ростов" ответил голом Романа Ерёменко на 83-й минуте.

По итогам матча "Зенит" закрепился на втором месте, уступая лидеру чемпионата "Локомотиву" только по разнице мячей, "Ростов" остался на четвертой строчке турнирной таблицы.

Следующий матч "Зенит" проведет в гостях с "Крыльями Советов", "Ростов" - дома с ФК "Сочи".