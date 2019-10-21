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ХК "Локомотив" назвал имя нового главного тренера

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Канадский специалист Майк Пелион возглавил ярославский хоккейный клуб "Локомотив".

"ХК "Локомотив" сообщает: новый старший тренер основного состава – канадец Майк Пелино. Специалист, который входит в штаб "Локомотива" в качестве тренера с начала текущего сезона, приступает к новым обязанностям, начиная с домашнего матча "Локомотива" против челябинского "Трактора" 21 октября 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

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"Локомотив" также поблагодарил за проделанную работу "Александра Аркадьевича Ардашева, исполнявшего обязанности главного тренера в непростой для команды турнирный период".

"Сегодня Александр Ардашев вернулся на занимаемую ранее должность спортивного директора ХК "Локомотив", - говорится в сообщении.

24 сентября "Локомотив" объявил об уходе старшего тренера, канадца Крейга Мактавиша.

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