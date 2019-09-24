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Уволен главный тренер ХК "Локомотив" Мактавиш

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" объявил об уходе старшего тренера Крейга Мактавиша.

"Локомотив" сообщает о том, что старший тренер Крейг Мактавиш освобождён от занимаемой должности. Мы благодарим мистера Мактавиша за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор "Локомотива" Александр Ардашев. В качестве игрока Ардашев дважды становился чемпионом России. В качестве тренера он работал с фарм-клубом "Локомотива" и клубами Высшей хоккейной лиги.

Канадский специалист возглавил "Локомотив" в мае 2019 года. Под его руководством ярославцы расположились на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне.

хоккей КХЛ

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