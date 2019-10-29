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Определен самый красивый гол октября в Российской премьер-лиге

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Юрий Жирков признан автором лучшего гола в октябрьских матчах чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба турнира.

На 28-й минуте матча 14-го тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов" Жирков поразил ворота соперника ударом с лета из пределов штрафной. Мяч влетел под перекладину ворот, голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков отразить удар не смог.

Игра прошла 27 октября в Самаре и завершилась победой "Зенита" со счетом 2:0. "Зенит" является единоличным лидером в турнирной таблице.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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