"Автомобилист" проиграл седьмой матч подряд в КХЛ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" проиграл новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Это поражение стало для "Автомобилиста" седьмым подряд. Также этот матч стал для екатеринбуржцев вторым подряд без голов.

Последняя победа клуба из столицы Урала датирована 7 октября, когда в Екатеринбурге со счетом 3:0 был повержен челябинский "Трактор".

Следующий матч "Автомобилист" проведет в гостях с "Барысом", "Сибирь" дома примет ЦСКА.