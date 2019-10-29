Поиск

"Автомобилист" проиграл седьмой матч подряд в КХЛ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" проиграл новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Это поражение стало для "Автомобилиста" седьмым подряд. Также этот матч стал для екатеринбуржцев вторым подряд без голов.

Последняя победа клуба из столицы Урала датирована 7 октября, когда в Екатеринбурге со счетом 3:0 был повержен челябинский "Трактор".

Следующий матч "Автомобилист" проведет в гостях с "Барысом", "Сибирь" дома примет ЦСКА.

хоккей КХЛ

Новости по теме

Новости

С Rambler взыскали 1,4 млн руб. за пиратское размещение фрагментов футбольных матчей

Российская премьер-лига-2019/20

Дзюба стал лучшим игроком РПЛ в октябре

Евгений Малкин объяснил наличие у него американского паспорта

ВАДА получило дополнительные ответы от РФ по работе Московской лаборатории

СКА прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ

Допинг в российском спорте

CAS дисквалифицировал чемпионку мира по легкой атлетике Гущину

CAS дисквалифицировал чемпионку мира по легкой атлетике Гущину

Казань будет претендовать на проведение матча за Суперкубок УЕФА

Казань будет претендовать на проведение матча за Суперкубок УЕФА

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 октября

Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1", Квят стал девятым

Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1", Квят стал девятым

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');