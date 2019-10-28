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СКА прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА добились победы над череповецкой "Северсталью" в матче очередного тура регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи, прошедшей в Череповце, завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказался СКА. В итоговом протоколе зафиксировано поражение "Северстали" со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

Этой победой СКА прервал серию поражений, составившую пять матчей. В последний раз до этого команда побеждала 13 октября, со счетом 4:1 взяв верх над "Торпедо" в Нижнем Новгороде.

Сейчас СКА занимает второе место в Западной конференции, набрав 28 очков. "Северсталь" – на девятом месте (20 баллов).

В понедельник вечером прошли еще два матча. "Ак Барс" (Казань) – "Амур" (Хабаровск) – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0), "Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Адмирал" (Владивосток) – 4:3 (0:0, 1:3, 3:0).

хоккей КХЛ

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