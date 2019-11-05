"Зенит" вновь проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов

Игорь Смольников ("Зенит", слева) и Марсель Хальстенберг ("РБ Лейпциг", справа) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский ФК "Зенит" потерпел поражение от немецкого "Лейпцига" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0 в пользу "Лейпцига". На пятой добавленной к первому тайму минуте гостей вывел вперед гол Диего Демме. На 63-й минуте в составе "Лейпцига" отличился Марсель Забитцер.

Кроме того, в первом тайме израильский арбитр Орель Гринфилд, воспользовавшись системой видеопомощи рефери (VAR), отменил гол в ворота "Зенита".

Предметом для размышления могут стать статистические данные по игре. "Лейпциг" нанес 21 удар по воротам (9 в створ), "Зенит" – 11 (5 в створ). Существенным выглядит преимущество немецкой команды и по времени владения мячом – 64% против 36%.

"Зенит" потерпел второе поражение в турнире. В предыдущем туре он также уступил "Лейпцигу", но в гостевой игре (1:2).

Теперь у "Лейпцига" 9 очков, он лидирует в группе G. По 4 очка набрали "Зенит" и французский "Лион", 3 балла – в активе "Бенфики". При этом у "Лиона" и "Бенфики" имеется по игре в запасе: их очный матч пройдет во Франции во вторник и стартует в 23:00 мск.