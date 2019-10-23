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"Зенит" проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов

"Зенит" проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов
Игровой эпизод матча "Лейпциг" - "Зенит"
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" потерпели поражение от немецкого "Лейпцига" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая на поле "Лейпцига", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 25-й минуте Ярослав Ракицкий вывел "Зенит" вперед.

На 49-й минуте Конрад Лаймер сравнял счет.

А через десять минут Марсель Забитцер провел победный для немецкой команды гол.

Команды представляют группу G. Набрав 6 очков, "Лейпциг" вышел на первое место. Второе занимает "Зенит" – 4 балла. Французский "Лион" находится на третьем месте – 4 очка. Португальская "Бенфика" располагается на четвертой строчке – 0 очков.

При этом "Бенфика" и "Лион" матч третьего тура еще не провели. В среду они играют на поле "Бенфики".

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