"Зенит" проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" потерпели поражение от немецкого "Лейпцига" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча, прошедшая на поле "Лейпцига", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
На 25-й минуте Ярослав Ракицкий вывел "Зенит" вперед.
Бух! Так Ракицкий открыл счет в матче с "Лейпцигом" 💣https://t.co/snWdXDlZzp#ЛейпцигЗенит pic.twitter.com/KXhlMZnGHI— Матч ТВ (@MatchTV) 23 октября 2019 г.
На 49-й минуте Конрад Лаймер сравнял счет.
1:1, Лаймер pic.twitter.com/iuSUevT8OJ— RV⭐ (@rv_purga) 23 октября 2019 г.
А через десять минут Марсель Забитцер провел победный для немецкой команды гол.
Забитцер с лета отправил мяч в девятку Кержакова. Сумасшедший мячhttps://t.co/4wlvNEgpvD#ЛейпцигЗенит pic.twitter.com/FdZptRpaxf— Матч ТВ (@MatchTV) 23 октября 2019 г.
Команды представляют группу G. Набрав 6 очков, "Лейпциг" вышел на первое место. Второе занимает "Зенит" – 4 балла. Французский "Лион" находится на третьем месте – 4 очка. Португальская "Бенфика" располагается на четвертой строчке – 0 очков.
При этом "Бенфика" и "Лион" матч третьего тура еще не провели. В среду они играют на поле "Бенфики".