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Арсена Венгера назвали претендентом на пост главного тренера "Баварии"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Французский специалист Арсен Венгер является кандидатом на пост главного тренера мюнхенского футбольного клуба "Бавария", сообщает Sport Bild.

Отмечается, что 70-летний тренер может приступить к своим обязанностям в "Баварии" летом 2020 года.

Ранее в интервью телеканалу beIN Sports Венгер положительно ответил на вопрос о том, хотел бы он поработать с "Баварией".

3 ноября сообщалось, что главный тренер "Баварии" Нико Ковач был отправлен в отставку, его контракт расторгнут по соглашению сторон. Увольнению предшествовало крупное (1:5) поражение "Баварии" от "Айнтрахта" в гостях днем ранее.

Венгер тренировал лондонский "Арсенал" с 1996 по май 2018 года. За это время он трижды становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок Англии и семь раз брал Суперкубок Англии.

До "Арсенала" Венгер тренировал японский клуб "Нагоя", а также французские "Монако", "Нанси" и "Кан".

футбол ФК Бавария

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