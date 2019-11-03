Поиск

Уволен главный тренер ФК "Бавария" Ковач

Уволен главный тренер ФК "Бавария" Ковач
Нико Ковач
Фото: EPA/vostock-photo

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Нико Ковач отправлен в отставку, сообщается на сайте ФК.

Соглашение было расторгнуто по взаимному соглашению сторон.

Исполнять обязанности главного тренера теперь будет Ханс Флик, входивший в тренерский штаб клуба.

2 ноября "Бавария" со счетом 1:5 проиграл "Айнтрахту" гостевой матч 10-го тура чемпионата Германии. Сейчас команда занимает четвертое место в турнирной таблице. У нее 18 очков, она на четыре балла отстает от лидирующей "Боруссии" (Менхенгладбах). В Лиге чемпионов, между тем, "Бавария" лидирует в своей группе, выиграв все первые три матча.

Нико Ковач возглавил "Баварию" летом 2018 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок Германии.

футбол Германия

Новости по теме

Новости

Чупков победил на 200-метровке брассом на 6-м этапе Кубка мира по плаванию

Ковалев нокаутом проиграл Альваресу бой за чемпионский титул WBO

Ковалев нокаутом проиграл Альваресу бой за чемпионский титул WBO

Фигуристки из России завоевали золото и серебро на этапе Гран-при во Франции

Фигуристки из России завоевали золото и серебро на этапе Гран-при во Франции

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ

ЦСКА победил "Зенит" в Евролиге

Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия-Бельгия

"Спартак" победил "Ростов" в Кубке России и вышел на ЦСКА

ФК "Зенит" разгромил "Томь" и вышел в четвертьфинал Кубка России

ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

Малкин заявил, что не будет отказываться от российского гражданства

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');