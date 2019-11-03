Уволен главный тренер ФК "Бавария" Ковач

Нико Ковач Фото: EPA/vostock-photo

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Нико Ковач отправлен в отставку, сообщается на сайте ФК.

Соглашение было расторгнуто по взаимному соглашению сторон.

Исполнять обязанности главного тренера теперь будет Ханс Флик, входивший в тренерский штаб клуба.

2 ноября "Бавария" со счетом 1:5 проиграл "Айнтрахту" гостевой матч 10-го тура чемпионата Германии. Сейчас команда занимает четвертое место в турнирной таблице. У нее 18 очков, она на четыре балла отстает от лидирующей "Боруссии" (Менхенгладбах). В Лиге чемпионов, между тем, "Бавария" лидирует в своей группе, выиграв все первые три матча.

Нико Ковач возглавил "Баварию" летом 2018 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок Германии.