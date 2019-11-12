Ласицкене выбыла из числа претенденток на звание легкоатлетки года в мире

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене не оказалось в итоговом списке номинанток на звание лучше легкоатлетки года в мире.

Окончательный список претенденток во вторник обнародовала Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).

В него вошли:

- Бегунья на короткие дистанции Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка), которой на ЧМ-2019 в Дохе удалось выиграть две золотые медали - в забеге на 100 м и в эстафете 4х100м. Также ее видели на высшей ступени пьедестала почета после забега на 200 м на Панамериканских играх. Коронная для нее дистанция - 100 м, здесь ямайка выиграла в сезоне семь забегов из десяти.

- Бегунья на длинные дистанции Сифан Хассан (Нидерланды). Копилку личных достижений она пополнила золотыми медалями ЧМ на дистанциях 10 тыс.ю метров и 1,5 тыс.метров. А на этапе Бриллиантовой лиги в Монако она победила мировой рекорд, еще с 1996 года принадлежавший россиянке Светлане Мастерковой.

- Марафонка Бриджит Косгей (Кения). В этом году она выиграла Чикагский (с рекордом) и Лондонский марафоны.

- Далила Мухаммад (США), выступающая в беге с препятствиями. В 2019 году она побила мировой рекорд на чемпионате США, выиграла золотые награды чемпионата мира на дистанции 400 метров с барьерами и в эстафете 4 х 100 м.

- Юлимар Рохас (Венесуэла), специализирующаяся на тройном прыжке. В 2019 году она занесла в свой актив золото ЧМ, победила на Панамериканских играх.

Что касается Марии Ласицкене, оставшейся за бортом топ-5, в 2019 году она выиграла ЧМ (в третий раз в своей карьере, ЧЕ в помещении и бриллиантовую лигу.

В голосовании принимали участие представители Всемирного легкоатлетического совета и Всемирной легкоатлетической семьи, а также болельщики в соцсетях.

Победители в мужской и женской номинациях будут объявлены 23 ноября на торжественной церемонии в Монако.