Исинбаева прокомментировала призыв Ласицкене отстранить главу ВФЛА

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Выводить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из кризиса нужно сообща, здесь нет одного виновного, заявила двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

"На мой взгляд, в непростой ситуации любой человек может управлять федерацией легкой атлетики. Итог будет одинаковый, поскольку это не проблема одного человека, а проблема всей федерации, которую нужно решать всем месте", - сказала Исинбаева "Интерфаксу" в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде.

"У нас нет одного виновного или одного невинного. Нужно решать все вместе, сообща", - прокомментировала Исинбаева призыв трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене отстранить главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина.

"У нас свободная страна, и каждый может говорить то, что он считает нужным. Важно, чтобы это было обоснованно", - подчеркнула Исинбаева.

Ласицкене неоднократно подвергала критике руководство ВФЛА и лично главу федерации. "Позиция всей моей команды - руководство ВФЛА должно уйти в отставку", - написала, в частности, спортсменка в своем инстаграме по окончании чемпионата мира по легкой атлетике.

На ЧМ-2019 в Дохе российские спортсмены выступали в качестве нейтральных атлетов в связи с тем, что ВФЛА лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Все они получили разрешение от IAAF.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российском спорте.