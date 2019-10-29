Ласицкене заявила, что не ссорилась с ВФЛА

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, признанная лучшей легкоатлеткой 2019 года, заявила, что не ссорилась с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а просто выражала свое мнение.

"Примирение с ВФЛА? Я ни с кем не ссорилась. Мне было важно высказаться, я это сделала. Кто-то поддержал, кто-то нет, по определенным причинам. У каждого свое мнение и позиция, это нормально. У меня своя - я ее и высказала", - сказал Ласицкене журналистам.

Трехкратная чемпионка мира Ласицкене неоднократно подвергала критике руководство ВФЛА и лично главу федерации Дмитрия Шляхтина. "Позиция всей моей команды - руководство ВФЛА должно уйти в отставку", - написала, в частности, спортсменка в своем инстаграме по окончании чемпионата мира-2019 по легкой атлетике.

Позже двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева по просьбе "Интерфакса" прокомментировала те высказывания Ласицкене.

"У нас свободная страна, и каждый может говорить то, что он считает нужным. Важно, чтобы это было обоснованно", - подчеркнула Исинбаева.

"На мой взгляд, в непростой ситуации любой человек может управлять федерацией легкой атлетики. Итог будет одинаковый, поскольку это не проблема одного человека, а проблема всей федерации, которую нужно решать всем месте. У нас нет одного виновного или одного невинного. Нужно решать все вместе, сообща", - заявила тогда Исинбаева.