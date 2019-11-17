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Германия, Нидерланды, Хорватия и Австрия пробились на Евро-2020

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Число сборных, завоевавших путевки в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, увеличилось по итогам матчей очередного тура отборочной кампании.

В частности, стало известно, кого на Евро-2020 делегирует группа С. Это национальные команды Германии и Нидерландов.

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Немцы в ночь на воскресенье по московскому времени на своем поле крупно победили Белоруссию – 4:0. Германия лидирует в группе, набрав 18 очков.

Нидерландцы сыграли вничью – 0:0 - с Северной Ирландией, лишив ее возможности сдвинуться с третьего места. У команды Нидерландов, занимающей второе место, 16 очков. У сборной Северной Ирландии – 13. Остался один тур.

Завершила свое выступление сборная Хорватии. Она дома победила Словакию и гарантировала себе не только путевку на Евро, но и первое место в группе Е. На пять очков отстает Венгрия, на шесть – Уэльс, на семь – Словакия. Азербайджан же вообще набрал только очко. Каждой из этих четырех, идущих следом за Хорватией, команд, осталось провести по одной игре.

Сборная Австрии дома со счетом 3:1 победила команду Северной Македонии и точно не опустится ниже второго места, на котором сейчас и находится. Идущая третьей Словения отстает на пять баллов – за тур до финиша. На первой строчке располагается Польша – 22 очка.

На чемпионате Европы сыграют 24 сборные. 16 команд-участниц уже известны: Россия, Бельгия, Англия, Чехия, Италия, Польша, Австрия, Украина, Испания, Турция, Франция, Германия, Нидерланды, Хорватия, Швеция, Финляндия.

Впервые в истории чемпионатов Европы финальная часть пройдет в 12 странах континента. Матчи примут Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).

Финал чемпионата Европы-2020 пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

футбол Евро-2020

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