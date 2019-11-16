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Сборная России крупно уступила Бельгии в матче отбора на Евро-2020

Сборная России крупно уступила Бельгии в матче отбора на Евро-2020
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 1:4 потерпели поражение от национальной команды Бельгии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

На 19-й минуте встречи, прошедшей в Петербурге, ворота россиян поразил Торган Азар. На 33-й и 40-й минутах отличился Эден Азар. На 72-й минуте гол провел Ромелу Лукаку.
На 79-й минуте Георгий Джикия сократил отставание в счёте.

Обе команды ранее досрочно обеспечили себе путевки на Евро. А после победы над сборной России бельгийская команда, набрав 27 очков, гарантировала себе первое место в группе. Российская же сборная, которой ещё предстоит матч против Сан-Марино, занимает второе место с отставанием от Бельгии в шесть баллов.

Россия Бельгия Футбол Петербург

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