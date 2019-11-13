Карпин подтвердил серьезные финансовые проблемы в "Ростове"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону) Валерий Карпин заявил, что клуб действительно испытывает серьезные финансовые трудности. По его словам, долги перед командой по зарплате составляют три месяца.

"И подобное происходит не первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

"Ребята молодцы, что все понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент, когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно", - отметил главный тренер "Ростова".

"До этого момента я молчал, а ситуация оставалась внутри клуба. Сейчас информация получила огласку - сохранять безмолвие дальше нет смысла. Надо об этом говорить", - выразил мнение он.

По словам Карпина, в случае ухода из клуба президента Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Александра Рыскина, покинет "Ростов" и он сам.

"Да, как и многие футболисты. Давайте так. Если Арташес Владимирович, на котором все держалось и держится - мы на плаву благодаря его усилиям - уйдет, то я не останусь", - сказал Карпин.

"Хотя мне все нравится в клубе и команде, влюбился в город — атмосфера великолепная, болельщики потрясающие. Все это дает позитив, но нельзя не брать в расчет ситуацию вокруг клуба", - отметил он.

"Вице-губернатором области Гуськовым, который руководил клубом до недавнего времени. И после его правления остались миллиардные долги. Их в течение всего времени нынешний президент погашает, пытаясь вывести клуб на стабильный уровень. Но без поддержки правительства области, которое является акционером "Ростова", стабилизация нереальна. Все обещания, которые давались, не выполнялись", - сказал Карпин.

Ранее о серьезных финансовых проблемах в "Ростове", которые могут привести к уходу главного тренера и ряда игроков, сообщали СМИ.

Сейчас "Ростов" занимает в чемпионате Российской премьер-лиги третье место, набрав 30 очков. На шесть очков ростовчане отстают от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург).