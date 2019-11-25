Названы лауреаты игровой недели в КХЛ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лауреатов одиннадцатой недели турнира.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, лучшим вратарем признан голкипер екатеринбургского "Автомобилиста" Якуб Коварж. В отчетном периоде команда вместе с ним выиграла два матча их трех, а сам вратарь отразил 95,58% бросков. В общей сложности это 113 бросков, из них 44 - в победном (2:1) матче с ЦСКА. Коэффициент надежности вратаря составил 1,63;, отрезок без пропущенных шайб - 63 минуты 44 секунды.

Лучшим защитником признан Роман Рукавишников из казанского "Ак Барса". Клуб из столицы Татарстана выиграл все три гостевых матча, а сам Рукавишников набрал в них 3 (1+2 по системе "гол+пас") очка. Защитник казанского клуба не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+3". На его счету также пять бросков по воротам и три блокированных броска.

Лучшим нападающим признан форвард уфимского "Салавата Юлаева" Никита Сошников, в четырех матчах недели набравший 5 (3+2) очков при показателе полезности "+3". Он отметился голами в трех матчах, а шайба в ворота команды "Куньлунь Ред Стар" стала победной. Также на счету Сошникова четыре силовых приёма и два блокированных броска.

Лучшим новичком признан нападающий Артём Галимов из "Ак Барса", набравший в трех матчах 4 (2+2) очка. В игре против "Барыса" 20-летний нападающий отметился первым дублем в КХЛ (одна из шайб стала победной). Галимов не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+1", в среднем проводил на льду 12 минут 13 секунд. На его счету также шесть бросков по воротам и три силовых приёма.

Лауреатов недели традиционно выявляет Комиссия по определению лучших хоккеистов регулярного чемпионата КХЛ и делает это на основании статистических данных выступлений игроков и аналитической оценки матчей.