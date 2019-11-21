ЦСКА прервал свою серию поражений, "Витязь" продлил свою

Игроки "Витязя" Миро Аалтонен и ЦСКА Сергей Андронов (слева направо) в матче КХЛ Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА добились победы над подольским "Витязем" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи в Подольске, на которой присутствовал корреспондент "Интерфакса", завершилось вничью, в овертайме армейцы забросили победную шайбу, в результате чего в итоговом протоколе была зафиксирована победа ЦСКА со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0).

Разучились побеждать

Неожиданно для многих ставший в этом сезоне сначала грозой авторитетов, а затем и самим авторитетом, "Витязь" сейчас находится в затяжной серии неудач. К матчу с ЦСКА подольская команда подошла, имея за спиной четыре поражения подряд. А если учесть победу над "Северсталью" (2:1) 2 ноября и предшествовавшие ей несколько проигрышей, то получится, что у подольчан было девять поражений в десяти матчах.

Впрочем, "Витязь" имеет свойство манипулировать и чужими сериями. В прошлом сезоне как раз в Подольске прервалась победная серия ЦСКА, составившая 18 матчей: "Витязь" победил – 2:0. В нынешнем чемпионате "Витязь" подставил действующему обладателю Кубка Гагарина подножку уже в Москве – 2:1. А заодно продлил свою победную серию, но она уже в следующем туре остановилась на отметке 10 матчей. Дома со счетом 1:2 (судьбу матча решили буллиты) "Витязь" проиграл "Спартаку".

Но и ЦСКА приехал в Подольск с грузом неудач: армейцы также умудрились до этой встречи проиграть четыре игры подряд. Стало быть, кому-то в отчетный вечер должно было повезти. И уж точно не к тем, кто пришел на игру с опозданием: за полторы минуты игры на "Арене Витязь" в воротах хозяев побывали две шайбы. Зрителей, кстати, традиционно было много, однако на трибунах можно было разглядеть и свободные места.

Экстренное преимущество

Уже на первой минуте матча "Витязь" остался в меньшинстве – за нарушение численного состава. Видимо, в порыве желания прервать серию неудач, подольские хоккеисты не разобрались, и на льду оказался лишний игрок. Автор этих строг мог и не вдаваться в эти размышления, если бы по ходу первого периода "Витязь" вновь не был пойман на аналогичном наказании.

Численным преимуществом ЦСКА воспользовался, но не сразу: незадолго до выхода в составе подольчан пятого игрока ворота пока еще Игоря Сапрыкина поразил Михаил Григоренко. Голевой эпизод случился на 1 минуте 14 секунды игры. А через 19 секунд Сапрыкин вновь пропустил – на этот раз уже после броска Сергея Толчинского.

Сразу же после этого тренерский штаб "Витязя" заменил Сапрыкина на Петра Кочеткова.

Долгое время ЦСКА владел преимуществом, не только создавая моменты, но и не давая сопернику покидать свою зону. Но вскоре "Витязю" удалось отодвинуть игру от своих ворот и раз за разом угрожать воротам соперника. Эти ворота до поры до времени успешно отражал Илья Сорокин, которому наиболее тяжело приходилось в те моменты, когда ЦСКА оставался в меньшинстве.

На 12-й минуте "Витязь" как раз и отыгрался, когда в составе ЦСКА было на одного игрока меньше. Автор гола – Йоонас Няттинен.

ЦСКА не дожал, "Витязь" отыгрался

Второй период прошел с небольшим игровым преимуществом ЦСКА, в конце двадцатиминутке соперники стали ловить друг друга на контратаках, но взятия ворот до следующего перерыва не состоялось.

Третий период ЦСКА начал, плотно осев в зоне соперника и доводя дело до бросков как с близкого расстояния, так и от синей линии. Не хватало, однако, точности, да и Кочетков был надежен. Казалось, что московская команда упрочит преимущество в счете и относительно спокойно доведет дело до победы. Но тут "Витязю" удалась результативная атака венцом которой стал точный бросок Алексея Бывальцева – 2:2.

Сразу же после гола ЦСКА чуть вновь не вышел вперед, но шайба медленно прокатилась мимо вратаря к штанге, а не в створ.

В овертайме ЦСКА все же удалось вырвать победу, благодаря голу Константина Окулова на четвертой минуте дополнительного времени. ЦСКА заработал за эту победу 2 очка и, набрав 43 балла, сейчас лидирует в Западной конференции. Некогда лидировавший "Витязь", проявив характер, добавил в копилку 1 балл, сейчас у него 36 очков и пятое место в этой же конференции.

Что сказали тренеры на пресс-конференции

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин:

- Психология – вещь удивительная. Даже у мастеров уверенность притупляется. Благодарю ребят за то, что терпели, даже кода соперник отыгрался.

Главный тренер "Витязя" Михаил Кравец:

- Игра была очень важной для нас, как, впрочем, и все остальные в сезоне. Поначалу растерялись и сделали сами себе неоправданное удаление, когда шестой игрок вышел на лед. Но в дальнейшем боролись и смогли сравнять счет, но пропустили в овертайме. Надеемся, этот результат послужит толчком.

Владимир Нардин