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"Локомотив" уступил "Байеру" в ЛЧ и не сыграет весной в еврокубках

"Локомотив" уступил "Байеру" в ЛЧ и не сыграет весной в еврокубках
Вратарь "Локомотива" Гильерме пытается отбить мяч
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 0:2 потерпели поражение от леверкузенского "Байера" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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На 11-й минуте "Байер" вышел вперед благодаря автоголу Рифата Жемалетдинова. На 54-й минуте "Байер" удвоил счет: отличился Свен Бендер.

Этот результат ставит крест на дальнейших перспективах "Локомотива" в этом розыгрыше еврокубков. В активе московского клуба сейчас 3 очка, он на четвертом месте; "Байера" – 6 баллов и третье место. Если москвичи догонят немецкую команду по итогам матчей заключительного тура, они будут уступать ей по личным встречам (в Германии "Локомотив" одолел соперника с меньшей разницей в счете – 2:1).

По регламенту турнира по две лучшие команды каждой из групп выходят в плей-офф ЛЧ, команды занявшие третьи места, продолжают еврокубковый путь в Лиге Европы. Остальные клубы выбывают из еврокубков.

В следующем туре "Локомотив" играет с мадридским "Атлетико" в гостях.

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