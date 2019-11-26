"Локомотив" уступил "Байеру" в ЛЧ и не сыграет весной в еврокубках

Вратарь "Локомотива" Гильерме пытается отбить мяч Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 0:2 потерпели поражение от леверкузенского "Байера" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 11-й минуте "Байер" вышел вперед благодаря автоголу Рифата Жемалетдинова. На 54-й минуте "Байер" удвоил счет: отличился Свен Бендер.

Этот результат ставит крест на дальнейших перспективах "Локомотива" в этом розыгрыше еврокубков. В активе московского клуба сейчас 3 очка, он на четвертом месте; "Байера" – 6 баллов и третье место. Если москвичи догонят немецкую команду по итогам матчей заключительного тура, они будут уступать ей по личным встречам (в Германии "Локомотив" одолел соперника с меньшей разницей в счете – 2:1).

По регламенту турнира по две лучшие команды каждой из групп выходят в плей-офф ЛЧ, команды занявшие третьи места, продолжают еврокубковый путь в Лиге Европы. Остальные клубы выбывают из еврокубков.

В следующем туре "Локомотив" играет с мадридским "Атлетико" в гостях.