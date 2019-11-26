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"Локомотив" - Байер. Онлайн

В заключительном домашнем матче группового этапа ЛЧ московский клуб попытается зацепиться за шанс выйти в плей-офф

"Локомотив" - Байер. Онлайн
Игрок "Байера" Карим Беллараби и игрок "Локомотива" Мацей Рыбус (слева направо)
Фото: DPA/ТАСС

Команды имеют в своем активе по 3 очка и делят третье-четвертое места в группе

26'

Складывается впечатление, что в предыдущем матче ЛЧ с "Ювентусом" "Локомотив" играл интереснее

25'

"Локомотив", застряв в центре поля с мячом, таки пытается провести какую-нибудь атаку. Но не удается

22'

 Дьяби не постеснялся нанести удар по нашим воротам из-за пределов штрафной. А Гилерме постеснялся пропустить и поймал мяч

20'

Опасный удар по воротам "Локо": рядом со штангой пролетел мяч

17'

Раз уж почтил игру своим присутствием, почему бы не выложить свое фото?

Это - красочная акция фанатов "Локо". Сфоткал ее на том моменте, когда полотно уже начали сврачивать. Изначально все было клево

15'

Вратарь Гилерме в красивом прыжке вытащил мяч у штанги и перевел на угловой! А на стандарте он уже просто поймал мяч после корявой попытки немца пробить через себя

14'

А теперь футболисты "Локо" сфолили метрах в 10 от своей штрафной площади. Опасный штрафной, по центру ворот. Стенка готова

12'

"Локомотив" пропустил: после подачи соперником от Рифата Жемалетдинова мяч влетел в ворота москвичей. Автогол

11'
Гол!!!

"Локомотив" - "Байер". 0:1

11'

Право на угловой заработал "Байер", я уже и не думал, что он окажется у ворот "Локомотива"

10'

Крыховял бьет по воротам "Байера" из пределов штрафной: голкипер Радецки удар отражает, но.... мяч продолжил путь к воротам! Однако у линии  этих самых ворот ему удалось догнать мяч

7'

ГОООО.... А вот и нет... Антон Миранчук вывел один на один с вратарем Алексея Миранчука (это его родной брат), тот пробил мимо вратаря и в створ! Но вскоре выяснилось, что гол отменен: офсайд

5'

Пока в вялотекущем режиме идет игра. Вот именно, что идет, а не бежит. Да еще и Арангис из "Байера" получил травму. Помощь ему оказывают за пределами поля

3'

Болельщики "Локомотива" засвистели, услышав песни фанатов "Байера". А спустя несколько мгновений просто громогласно закричали! Это Антону Миранчуку удался финт на левом фланге на входе в штрафную. Результативным ударом этот маневр не закончился

2'

Футболисты "Локомотива" в центре поля перехватили мяч. На улице, кстати, холодно, а местный интернет заработал хорошо, но не сразу

1'

Матч начался! Прозвучал стартовый свисток в исполнении английского рефери Майкла Оливера! Успехов "Локомотиву"! Но с мячом соперник

Все готово к началу игры, сейчас команды должны выйти на поле

А вот как выглядит стартовый состав "Байера"!

Стартовый состав "Локомотива"!

Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин

Игра пройдет на стадионе "РЖД Арена" в Москве сегодня и стартует в 20:55 минут по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Локомотив" (Москва) - "Байер" (Германия)!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Лига чемпионов УЕФА

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