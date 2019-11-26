"Локомотив" - Байер. Онлайн
В заключительном домашнем матче группового этапа ЛЧ московский клуб попытается зацепиться за шанс выйти в плей-офф
Команды имеют в своем активе по 3 очка и делят третье-четвертое места в группе
Складывается впечатление, что в предыдущем матче ЛЧ с "Ювентусом" "Локомотив" играл интереснее
"Локомотив", застряв в центре поля с мячом, таки пытается провести какую-нибудь атаку. Но не удается
Дьяби не постеснялся нанести удар по нашим воротам из-за пределов штрафной. А Гилерме постеснялся пропустить и поймал мяч
Опасный удар по воротам "Локо": рядом со штангой пролетел мяч
Раз уж почтил игру своим присутствием, почему бы не выложить свое фото?
Это - красочная акция фанатов "Локо". Сфоткал ее на том моменте, когда полотно уже начали сврачивать. Изначально все было клево
Локомотив - Байер. Фанаты#ЛокоБайер pic.twitter.com/YzaxVJKTjb— nardin (@Vladimir_Nardin) November 26, 2019
Вратарь Гилерме в красивом прыжке вытащил мяч у штанги и перевел на угловой! А на стандарте он уже просто поймал мяч после корявой попытки немца пробить через себя
А теперь футболисты "Локо" сфолили метрах в 10 от своей штрафной площади. Опасный штрафной, по центру ворот. Стенка готова
"Локомотив" пропустил: после подачи соперником от Рифата Жемалетдинова мяч влетел в ворота москвичей. Автогол
"Локомотив" - "Байер". 0:1
Право на угловой заработал "Байер", я уже и не думал, что он окажется у ворот "Локомотива"
Крыховял бьет по воротам "Байера" из пределов штрафной: голкипер Радецки удар отражает, но.... мяч продолжил путь к воротам! Однако у линии этих самых ворот ему удалось догнать мяч
ГОООО.... А вот и нет... Антон Миранчук вывел один на один с вратарем Алексея Миранчука (это его родной брат), тот пробил мимо вратаря и в створ! Но вскоре выяснилось, что гол отменен: офсайд
Пока в вялотекущем режиме идет игра. Вот именно, что идет, а не бежит. Да еще и Арангис из "Байера" получил травму. Помощь ему оказывают за пределами поля
Болельщики "Локомотива" засвистели, услышав песни фанатов "Байера". А спустя несколько мгновений просто громогласно закричали! Это Антону Миранчуку удался финт на левом фланге на входе в штрафную. Результативным ударом этот маневр не закончился
Футболисты "Локомотива" в центре поля перехватили мяч. На улице, кстати, холодно, а местный интернет заработал хорошо, но не сразу
Матч начался! Прозвучал стартовый свисток в исполнении английского рефери Майкла Оливера! Успехов "Локомотиву"! Но с мячом соперник
Все готово к началу игры, сейчас команды должны выйти на поле
А вот как выглядит стартовый состав "Байера"!
So beginnt die #Werkself heute! 👀#FCLMB04 | #UCL ✨ pic.twitter.com/GpVBC5VbIP— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 26, 2019
Стартовый состав "Локомотива"!
Стартовый состав «Локомотива» на игру с «Байером» 💥#ЛокоБайер | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMB04 pic.twitter.com/CUvHMw01Qe— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 26, 2019
Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин
Игра пройдет на стадионе "РЖД Арена" в Москве сегодня и стартует в 20:55 минут по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Локомотив" (Москва) - "Байер" (Германия)!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!