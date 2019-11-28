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"Манчестер Юнайтед" проиграл "Астане" в Лиге Европы

Но МЮ вышел в плей-офф, а "Астана" - нет

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" потерпели поражение от казахстанской "Астаны" в пятом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Астаны".

На 10-й минуте Джесси Лингард вывел МЮ вперед. На 55-й минуте Дмитрий Шомко сравнял счет. На 62-й минуте состоялся автогол футболиста английского клуба Ди'Шон Бернарда.

"Астана" набрала первые три очка, но сохранила статус аутсайдера группы L. Ранее команда лишилась шансов на выход в плей-офф. "Манчестер Юнайтед" ранее, наоборот, досрочно обеспечил себе путевку в весеннюю стадию турнира. Сейчас в активе команды 10 очков, она продолжает лидировать в группе. Второе место занимает нидерландский АЗ (8 очков), третье – сербский "Партизан" (4). Эти команды имеют очную игру в запасе.

футбол Лига Европы УЕФА

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