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"Краснодар" выиграл третий матч подряд в Лиге Европы

На этот раз им повержен "Базель", которому он как-то уступил 0:5

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" обыграл швейцарский "Базель" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Матч, проходивший в Краснодаре, завершился со счетом 1:0. На 72-й минуте нападающий "Краснодара" Ари заработал пенальти, который сам и реализовал.

Эта победа стала для "Краснодара" третьей подряд в групповом этапе Лиги Европы.

Между тем, "Базелю" российский клуб в первом туре в гостях проиграл со счетом 0:5.

В параллельном матче группы C турецкий "Трабзонспор" проиграл в домашнем матче испанскому "Хетафе" (0:1). Единственный гол в матче на 50-й минуте забил Хайме Мата.

Краснодарцы занимают третье место в группе C, набрав 9 очков. "Хетафе" идет вторым с таким же количеством баллов, опережая российский клуб по дополнительным показателям. Лидирует в группе "Базель" (10 очков), замыкает таблицу "Трабзонспор", который имеет в своем активе 1 балл.

Заключительный матч текущей стадии турнира "Краснодар" проведет 12 декабря, в гостях сыграет с "Хетафе". "Базель" и "Трабзонспор" в тот же день сыграют на поле швейцарского клуба.

футбол Лига Европы УЕФА

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