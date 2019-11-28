Россия победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России по пляжному футболу завоевала путевку в полуфинал чемпионата мира.

В матче 1/4 финала соревнования россияне со счетом 4:3 победили действующих чемпионов мира, бразильцев.

В полуфинале сборная России сыграет с победителем пары Италия – Швейцария.

В турнире, который проходит в Парагвае, изначально участвовали 16 сборных. Они были разделены на четыре группы по четыре команды в каждой. В плей-офф вышли по две лучшие команды каждой из групп.

Бразилия – самая титулованная команда, она выигрывала ЧМ 14 раз. Сборной России удавалось выигрывать чемпионат дважды – в 2011 и 2013 годах.