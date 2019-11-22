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Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

Результат встречи – 8:7 в пользу россиян.

24 ноября сборная России сыграет с командой ОАЭ, 26 ноября – с Белоруссией.

В турнире, который проходит в Парагвае, участие принимают 16 сборных. Они разделены на четыре группы по четыре команды в каждой. В плей-офф выходят по две лучшие команды каждой из групп.

Действующим чемпионом мира является сборная Бразилии. Она же – самая титулованная: 14 триумфов. Сборной России удавалось выигрывать чемпионат дважды – в 2011 и 2013 годах.

пляжный футбол

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