"Зенит" проиграл "Реалу" в матче Евролиги

Петербургский клуб - аутсайдер турнира

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Баскетболисты петербургского "Зенита" потерпели поражение от мадридского "Реала" в матче 11-го тура Евролиги, дебютантом которой они являются.

Результат встречи, прошедшей в Петербурге, – 86:71 (22:19, 22:18, 22:19, 20:15) в пользу "Реала".

"Зенит" при девяти поражениях и двух победах занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице. У "Реала" восемь побед и три поражения, мадридский клуб – на третьем месте.