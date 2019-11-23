ЦСКА проиграл "Реалу" в Евролиге

"Зенит" потерпел поражение от "Басконии"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА потерпели поражение от мадридского "Реала" в матче 10-го тура Евролиги.

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 97:81 (23:19, 29:29, 23:16, 22:17) в пользу "Реала".

Это четвертый проигрыш ЦСКА при шести победах. Армейский клуб теперь занимает шестое место в турнирной таблице. Что касается "Реала", он – на третьем месте: у него семь побед и три поражения.

Еще один российский клуб, "Зенит", в Испании уступил местной "Басконии". Результат матча – 70:60 (15:18, 19:10, 18:16, 18:16) в пользу "Басконии".

У "Зенита" на счету две победы (обе – в овертайме) и восемь поражений. Петербургская команда находится на дне турнирной таблице, занимая 18-е место при 18 команд. У "Басконии" по пять побед и поражений и девятое место.

Во главе таблицы находится испанская "Барселона" – восемь побед и два поражения.

Действующим победителем Евролиги является ЦСКА.