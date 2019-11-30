Олимпийский чемпион по боксу Чахкиев вызвал Емельянинко на бой

Боксер Рахим Чахкиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по боксу из Ингушетии Рахим Чахкиев бросил вызов российскому тяжеловесу смешанных единоборств Александру Емельяненко после его слов о готовности драться с другими желающими после победы над титулованным пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

" Саша, я поздравляю тебя с победой над Михаилом Кокляевым. Но хочу сказать, если ты отвечаешь за свои слова, и готов подраться с кем угодно, я олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев вызываю тебя на бой. Хочу показать тебе, что такое Его Величество бокс! ", - написал 36-летний боксер-профессионал в своем аккаунте в соцсети в инстаграме.

Олимпийский спортсмен отметил, что, если Емельяненко примет вызов, для него это будет 30-й поединок в профессиональном боксе. " Принимай вызов и готовься!!! ", - добавил спортсмен.

Федерация бокса России выразила готовность организовать поединок. "Если они между собой договорятся, то мы согласны организовать им поединок по правилам бокса. Вот это будет интересно. Бой Александра с Михаилом был больше для зрителя, популяризации бокса. Очень хорошо, что из других видов спорта пробуют себя в боксе. Это показывает, что бокс - лучший вид спорта", - заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

Накануне Емельяненко в ходе интервью после победы в боксерском матче с титулованным пауэрлифтером Михаилом Кокляевым извинился перед публикой за то, что его бой так быстро закончился: он был рассчитан на четыре раунда по три минуты и завершился уже на первом.

"Спасибо всем, кто пришел и посмотрел этот бой. Как я говорил ранее, я готов драться с большим количеством таких желающих людей со мной побоксировать. Я как мог растягивал бой, ну так получилось. Извините, что так быстро. Поэтому будем разговаривать с организаторами", - сказал боец смешанных единоборств.

Емельяненко получил за свою победу один миллион рублей и специальный чемпионский пояс телеканала Рен-ТВ, а его оппонент - 500 тысяч.

Уроженец Ингушетии, 36-летний Чахкиев является заслуженным мастером спорта России, Олимпийским чемпионом по боксу 2008 года, чемпионом мира и Европы по версии IBO и EBU.