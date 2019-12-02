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Футболисты ЦСКА уступили "Арсеналу" в матче РПЛ

"Краснодар" сыграл вничью с "Тамбовом"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 0:1 потерпел поражение от тульского "Арсенала" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Победу гостям принес гол Даниила Лесового на 52-й минуте.

ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 33 очка. "Арсенал" поднялся на седьмое место, набрав 22 очка.

В свою очередь, "Краснодар" на своем поле со счетом 0:0 сыграл с "Тамбовом".

Хозяева, набрав 34 очка, занимают третье место в РПЛ. "Тамбов" находится в зоне вылета на 15 месте с 18 баллами.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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