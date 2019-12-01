"Зенит" обыграл "Спартак" в 18-м туре РПЛ

Игроки "Спартака" Илья Кутепов и "Зенита" Артем Дзюба (слева направо) Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" на своем поле со счетом 1:0 обыграл московский "Спартак" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол встречи на 21-й минуте в свои ворота забил центральный защитник московского "Спартака" Илья Кутепов.

С 49-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве после удаления Магомеда Оздоева из-за второй желтой карточки.

Благодаря этой победе "Зенит" упрочил свое лидерство в чемпионате России, набрав 42 очка и на зимний перерыв независимо от результатов матчей последнего тура уйдет в роли лидера. "Спартак" с 22 баллами занимает промежуточное, 8-е место в РПЛ.

Матч 19-го тура "Зенит" проведет дома 6 декабря против московского "Динамо". "Спартак" 8 декабря примет клуб "Ростов".