Поиск

"Зенит" обыграл "Спартак" в 18-м туре РПЛ

"Зенит" обыграл "Спартак" в 18-м туре РПЛ
Игроки "Спартака" Илья Кутепов и "Зенита" Артем Дзюба (слева направо)
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" на своем поле со счетом 1:0 обыграл московский "Спартак" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол встречи на 21-й минуте в свои ворота забил центральный защитник московского "Спартака" Илья Кутепов.

Зенит - Спартак. 1:0. Илья Кутепов (автогол), Российская Премьер-Лига, 18 тур 01.12.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

С 49-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве после удаления Магомеда Оздоева из-за второй желтой карточки.

Благодаря этой победе "Зенит" упрочил свое лидерство в чемпионате России, набрав 42 очка и на зимний перерыв независимо от результатов матчей последнего тура уйдет в роли лидера. "Спартак" с 22 баллами занимает промежуточное, 8-е место в РПЛ.

Матч 19-го тура "Зенит" проведет дома 6 декабря против московского "Динамо". "Спартак" 8 декабря примет клуб "Ростов".

футбол Зенит Спартак

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

"Динамо" обыграло "Локомотив" в матче премьер-лиги

"Динамо" обыграло "Локомотив" в матче премьер-лиги

Фанаты "Спартака" сообщили о задержаниях в Петербурге перед игрой с "Зенитом"

Фанаты "Спартака" сообщили о задержаниях в Петербурге перед игрой с "Зенитом"

Определились все соперники сборной России по Евро-2020

Определились все соперники сборной России по Евро-2020

Олимпийский чемпион по боксу Чахкиев вызвал Емельяненко на бой

Олимпийский чемпион по боксу Чахкиев вызвал Емельяненко на бой

Что случилось этой ночью: суббота, 30 ноября

ЦСКА разгромил "Барселону" в Евролиге

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Леонид Слуцкий решил покинуть "Витесс" после пятого поражения подряд

Леонид Слуцкий решил покинуть "Витесс" после пятого поражения подряд

В третий раз пойманный на допинге паралимпиец Сычев отстранен пожизненно

В третий раз пойманный на допинге паралимпиец Сычев отстранен пожизненно

Лондонский "Арсенал" уволил главного тренера Унаи Эмери

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');