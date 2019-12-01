"Динамо" обыграло "Локомотив" в матче премьер-лиги

Бенедикт Хеведес ("Локомотив"), Максимилиан Филипп ("Динамо") и Ведран Чорлука ("Локомотив") (слева направо) Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" одержали победу над "Локомотивом" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась в воскресенье на стадионе "РЖД-Арена" и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Динамо".

На 23-й минуте счет открыл немецкий полузащитник "Динамо" Максимилиан Филипп, на 38-й минуте Алексей Миранчук сравнял счет. В самом начале второго тайма, на 49-й минуте вновь отличился Филипп, реализовав пенальти.

ФК "Динамо", набрав 24 очка, поднялся на 6-е место в таблице РПЛ. "Локомотив" с 34 баллами остался на втором месте в чемпионате. Идущие следом ЦСКА и "Краснодар" отстают от железнодорожников на одно очко и имеют игру в запасе.